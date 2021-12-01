София, 1 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Болгарии 30 ноября подтвердили, что София не снимет вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и на ближайшем заседании Европейского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МИД Болгарии призвали ЕС вести переговоры с Албанией и Северной Македонией раздельно, поскольку в Скопье еще якобы не выполнили всех условий для начала переговоров. В настоящее время вето Болгарии для Северной Македонии блокирует также и переговоры с Албанией.

По словам представителя Болгарии в ЕС Румена Александрова, Северная Македония должна выполнить ряд требований в ближайшее время, в то время как другая их часть должна быть включена в повестку переговоров о расширении ЕС.