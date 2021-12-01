Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Земельный участок в Невском районе Санкт-Петербурга появился в качестве лота на сайте Российского аукционного дома (РАД). Он предназначен для строительства жилых домов. Об этом сообщила 1 декабря пресс-служба аукционного дома.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«На участке инвестор может реализовать точечный жилой проект комфорт-класса, органично вписав его в окружающую застройку. Отсутствие необходимости предусматривать в проекте объекты социнфраструктуры существенно уменьшат затраты инвестора», — пояснила заместитель руководителя департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Начальная стоимость участка оценена в 20 млн рублей, в ходе торгов, которые пройдут 29 декабря, каждый шаг на повышение будет увеличивать его стоимость на два миллиона.

Расположение этого участка отмечают как очень привлекательное для потенциальных покупателей. Здесь уже есть школы, детские сады, магазины и зоны отдыха. К тому же хорошая транспортная доступность — расстояние до метро «Проспект Большевиков» составляет всего 1,5 км.