Обнинск, Калужская область, , 16:31 — REGNUM Два студента Калужской области — Алексей Конкин и Владислав Карандашов из Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вошли в число победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Победители первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» Фото организаторов конкурса «Твой Ход»

Студенты из Обнинска выиграли денежные премии в размере одного миллиона рублей каждый, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, они отправятся в большое путешествие по России. В финал прошла только тысяча студентов, а победителями стали 200 человек. Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России. Вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие университетов.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала тысяча студентов из 76 регионов. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов. Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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