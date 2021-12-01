Обнинск, Калужская область, 1 декабря 2021, 16:31 — REGNUM Два студента Калужской области — Алексей Конкин и Владислав Карандашов из Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» вошли в число победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Победители первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»
Победители первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»
Фото организаторов конкурса «Твой Ход»

Студенты из Обнинска выиграли денежные премии в размере одного миллиона рублей каждый, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, они отправятся в большое путешествие по России. В финал прошла только тысяча студентов, а победителями стали 200 человек. Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России. Вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие университетов.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала тысяча студентов из 76 регионов. На финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов. Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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