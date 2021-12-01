Белград, , 19:55 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 30 ноября выступила с критикой докладчика Европейского союза по Косово Виолы фон Крамон.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич Влада на Република Северна Македонија

На своей странице в социальной сети Twitter Брнабич обвинила евродепутата в применении двойных стандартов и пристрастности к Косово. Якобы Виола фон Крамон использует разные критерии для определения верховенства права в случае Приштины и в случае Белграда, поскольку в Косово права сербов ущемляются.

Депутат Европейского парламента ответила, что верховенство права значит одно и тоже в Северной Митровице, Лознице и Германии, и она везде намерена защищать права человека и гражданина.

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