Белград, 1 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 30 ноября выступила с критикой докладчика Европейского союза по Косово Виолы фон Крамон.

Влада на Република Северна Македонија Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

На своей странице в социальной сети Twitter Брнабич обвинила евродепутата в применении двойных стандартов и пристрастности к Косово. Якобы Виола фон Крамон использует разные критерии для определения верховенства права в случае Приштины и в случае Белграда, поскольку в Косово права сербов ущемляются.

Депутат Европейского парламента ответила, что верховенство права значит одно и то же в Северной Митровице, Лознице и Германии, и она везде намерена защищать права человека и гражданина.