Варшава, 1 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Экономика Польша в третьем квартале 2021 года выросла на 5,3% в годовом исчислении. Эта информация была опубликована на официальной странице Центрального статистического управления Польши в соцсети Twitter.

Польша

«По предварительной оценке, валовой внутренний продукт Польши без учета сезонных колебаний в третьем квартале 2021 года был выше на 5,3% по сравнению с третьим кварталом 2020 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что во втором квартале ВВП Польши вырос на 11,1% в годовом исчислении (по сравнению со вторым кварталом 2020 года).