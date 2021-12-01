Киев, 1 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Правительство Украины увеличило почти на 3,7 млрд гривен ($137 млн) расходы на национальную безопасность и оборону в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год. Изменения обнародованы 1 декабря на сайте парламента.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Законопроект о госбюджете Украины — 2022 доработан ко второму чтению. Расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличены на 3,699 млрд гривен, указано в пояснительной записке.

Таким образом, оборонные расходы составят 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря заявил, что на оборону и безопасность страны в 2022 году впервые будет выделено 320 млрд гривен. На эти деньги он пообещал запустить ракетную программу, восстановление флота, а также создать кибервойска.

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