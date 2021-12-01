Приштина, , 20:17 — REGNUM В офисе специального прокурора по Косово 1 декабря заявили об отказе освободить бывших лидеров Армии освобождения Косово (УЧК) Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи из камеры предварительного заключения под поручительство полиции Косово.

Хашим Тачи Twitter.com/HashimThaciRKS

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Гааге заявили, что полиция Косово не смогла гарантировать выполнения поставленных условий, а также отметили высокую вероятность вмешательства в судебный процесс, примером чего стала публикация списка свидетелей по делу со стороны обвинения руководством организации ветеранов УЧК в 2020 году.

Также в Гааге напомнили, что двое представителей косовской разведки, которую ранее возглавлял Весели, попытались представить ложные доказательства невиновности экс-президента Косово Хашима Тачи, назвав его политических оппонентов и свидетелей обвинения террористами.

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