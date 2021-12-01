Казань, , 16:08 — REGNUM В Татарии зарегистрировали два случая провала жителей под лед, один из них со смертельным исходом. Об этом заявила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Тонкий лед Remadmin.donland.ru

«На данный момент лед на водоемах тонкий, выходить на него нельзя. Во многих местах на водоемах есть промоины. Уже зафиксированы два случая провала под лед, один из них смертельный», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Всего за выход на неокрепший лед были оштрафованы 34 человека. Игнорирующим требования предстоит выплатить по две тысячи рублей штрафа.

Выходить на водоемы можно только при толщине льда больше семи сантиметров, напомнила руководитель отдела безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 17 ноября проходят рейды по выявлению граждан, вышедших на тонкий лед.

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