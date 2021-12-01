Приштина, , 20:54 — REGNUM Федерация профсоюзов работников сферы здравоохранения Косово 1 декабря предупредила о намерении провести повторную всеобщую забастовку 2 декабря в связи с отсутствием реакции правительства на ее требования.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в центральном забастовочном совете подчеркнули, что все экстренные службы продолжат работать в соответствии с законом о забастовках, и обратились к населению с просьбой отнестись с пониманием к положению врачей.

Предыдущая забастовка прошла 25 ноября. Врачи явились на рабочие места без белых халатов. Медики требуют, чтобы законопроект о заработных платах был повторно рассмотрен парламентом и вступил в силу в 2022 году. Законопроект предполагает существенный рост заработной платы врачей-специалистов и медицинских сестер.

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