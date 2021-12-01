Москва, 1 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря дал поручение подготовить изменения в законодательство для того, чтобы «навести порядок» с ОКВЭДами для малого и среднего бизнеса.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

На заседании правительственной комиссии по вопросам МСП премьер-министр отметил, что нужны изменения в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

«Давно с этим надо навести порядок, — обратился глава правительства к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. — Пожалуйста, подготовьте соответствующие изменения в законодательство, пусть коллеги их представят».

Он призвал при составлении предложений по этому вопросу учесть мнение предпринимателей из регионов.