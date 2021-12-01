Варшава, , 15:57 — REGNUM Представители социологического центра Social Changes провели новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к политическим силам страны. Об этом 1 декабря передает портал wPolityce.pl.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия «Право и справедливость» стала бы победителем, набрав 32% голосов. Во время предыдущего опроса, проведенного месяц назад, эта политическая сила заручилась бы поддержкой 30% респондентов.

На втором месте оказалась партия «Гражданская платформа» с результатом в 22,1%. Во время исследования месячной давности ее результат достигал 29%. Партия «Польша 2050» с результатом в 11,8% симпатий респондентов заняла третье место. Хотя месяц назад эта цифра достигала 16%.

Четвертое и пятое месте распределились между «Левыми» и националистами из «Конфедерации». Они набрали 9% и 7% соответственно. Иные политические силы набрали менее 5-процентного избирательного порога, позволяющего партиям иметь представительство в Сейме.

Всего в опросе приняли участие 1 057 взрослых жителей Польши. Исследование проводилось с 28 по 30 ноября текущего года.