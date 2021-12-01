Дублин, 1 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Ирландии подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального здравоохранения в составе минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Центру наблюдения за охраной здоровья сегодня сообщили об одном случае варианта SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Омикрон)», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что новая разновидность коронавируса была выявлена у человека, который недавно побывал в одной из стран Африки, с которым ранее ирландские власти ограничили авиасообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Ганы выявили первого заразившегося штаммом коронавируса «Омикрон».