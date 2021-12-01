Москва, , 15:56 — REGNUM Для предпринимателей важны не только финансовые меры поддержки, но и комфортные, понятные условия ведения бизнеса. Для снижения административной нагрузки на бизнес Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП при участии предпринимательского сообщества подготовили изменения в текущую редакцию КоАП. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 1.12.21 Пресс-служба правительства РФ

«В подготовленном законопроекте — четыре инициативы, которые должны работать в совокупности. Первая — дать предпринимателю «право на ошибку»: предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро‑ и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — сказал он.

Также предлагается не штрафовать одновременно юридическое лицо и должностное лицо в случае, если виноват только работник, а предприниматель все требования выполнил. Это позволяет исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение. «Кроме того, поправки в КоАП предусматривают введение принципа «одна проверка — одна санкция», то есть не суммировать штрафы в рамках одной проверки», — подчеркнул Исаевич.

Он добавил, что поправки в Административный кодекс помогут улучшить бизнес-климат в стране и взаимоотношения государства с предпринимателями. Гендиректор Корпорации МСП выразил благодарность председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку инициативы. «Это станет новым форматом партнерских отношений государства и бизнеса», — заключил Александр Исаевич.

Напомним, сейчас для облегчения работы малого и среднего бизнеса в условиях пандемии действует мораторий на большинство плановых проверок. В конце августа 2021 года президент Владимир Путин выступил за его продление на 2022 год. Впервые эта мера была введена правительством РФ в апреле 2020 года и действовала до конца года. Осенью глава государства предложил распространить мораторий и на 2021 год.