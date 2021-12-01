Челябинск, 1 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Житель Челябинска 23 лет задержан по подозрению в краже металлических решёток стоимостью 6666 рублей, сообщили 1 декабря в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ольга Мазанова Решетка Волжской набережной

Задержан челябинец был вечером накануне, 30 ноября, на улице Зальцмана в областном центре. Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на молодого человека, чьи приметы подходили под указанные в ориентировке на подозреваемого в краже.

Молодого человека остановили для установления его личности: информация о том, что он и есть разыскиваемый, подтвердилась. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Кража решёток произошла четыре месяца назад.