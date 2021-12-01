Кишинёв, , 15:55 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду поздравила Румынию с Днём национального единения. Текст поздравления она разметила 1 декабря на своей странице в Facebook.

Майя Санду Gov.md

«Нас связывает историческое прошлое, а также общая культура и язык. Перед нами будущее, которое может сблизить нас еще больше», — написала Санду.

Она также выразила надежду, что процесс сближения будет происходить не только с помощью инвестиций, дорог и мостов. Президент Молдавии также пожелала Румынии оставаться «сильной и щедрой».

Напомним, перед выборами президента Санду призналась, что у неё есть румынской гражданство. Она заявила, что не видит в этом ничего предосудительного.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Румынии пообещал Молдавии экономическую поддержку