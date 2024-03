Сиэтл, США, 1 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Band Of Horses выложила на стриминговые платформы свой второй сингл в текущем году под названием «In Need Of Repair», который также войдет в грядущий студийный альбом коллектива «Things Are Great».

(сс) Eric Nopanen Музыка

Сингл был официально на радиошоу Зейна Лоу в эфире Apple Music. «In Need Of Repair» следует за ранее выпущенной песней «Crutch». Обе песни будут присутствовать на шестом альбоме группы «Things Are Great», который станет первым полноформатный релизом Band Of Horses c момента выхода в 2016 году «Why Are You OK».

В записи грядущий пластинки приняли участие новые участники группы — бас-гитарист Мэтт Гентлинг и гитарист Иэн Макдугалл. Гентлинг уже сотрудничал с Band Of Horses в качестве концертного музыканта в 2007 году, а полноправным участником коллектива стал в 2017 году.