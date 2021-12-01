Рига, 1 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Ситуация на Западных Балканах остаётся тревожной. Об этом 1 декабря, открывая заседание заседании Североатлантического совета в Риге, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

Читайте также: Британский дипломат: Балканы — ключевой регион для борьбы против России

«Регион Западных Балкан имеет для нас большое значение». — подчеркнул он.

«Мы наблюдаем тревожное развитие ситуации, мы слышим опасную риторику в Боснии и Герцеговине, напряжённость между Белградом и Приштиной, реформы тормозятся, а иностранные игроки увеличивают интенсивность своей вредоносной деятельности в регионе», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он отметил тесную работу НАТО и Евросоюза «во благо региона, не в последнюю очередь в Боснии и Герцеговине и в Косове». Генсек также напомнил о военных операциях НАТО в бывшей Югославии в 1990-х годах, которые, по его словам, «помогли установить мир в регионе».

Ранее по теме: Столтенберг раскритиковал риторику Милорада Додика

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Британии заявили, что Лондон «будет поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, охранять их безопасность и укреплять их экономическую устойчивость».

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с докладом на тему «Видение НАТО до 2030 года и дальше» подчеркнул, что после введения на Западные Балканы войск альянса НАТО прошло долгий путь. Альянс, по его словам, помог завершить две этнические войны — в Боснии и Герцеговине и Косово и Сербии. Столтенберг также указал на важность сотрудничества НАТО и ЕС на Балканах и выразил обеспокоенность «агрессивной риторикой» члена президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорада Додика.