Варшава, 1 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. За последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе еще четырех иностранных граждан, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 1 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Польские пограничники задержали четырех иностранцев по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди задержанных оказалось двое граждан Ирака и двое граждан Сирии. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.