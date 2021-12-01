Москва, 1 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Индексация пенсий в России на больший, чем предполагалось изначально, процент, обусловлена тем, что инфляция выросла существенно сильнее, чем планировалось в начале года, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсия

«И если по отношению к ожидавшемуся уровню инфляции повышение на 5,9% носило опережающий характер, то при повышении на 9% оно будет даже несколько отставать от инфляции.

Бюджету правительства и Пенсионного фонда РФ такое повышение угроз не несет — бюджет в 2021 году сложится с серьезным профицитом, а вот количество пенсионеров в стране из-за пандемии коронавируса и связанных с ней факторов за последние два года существенно сократилось.

Однако не стоит забывать, что пенсионеры составляют около трети населения России. Поэтому повышение пенсий, которые пенсионеры потратят в первую очередь на товары первой необходимости, автоматически подстегнет инфляцию, в первую очередь продовольственную», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин рекомендовал правительству в 2022 году проиндексировать пенсионные выплаты на уровень выше инфляционных показателей.

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