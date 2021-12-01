История вопроса

В начале июля 2021 года правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в стране из-за нелегальной миграции с территории Белоруссии. Официальный Вильнюс обвинил белорусские власти в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из Ирака и Сирии.

Стоит отметить, что в конце мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна ослабит миграционный контроль на границе с Евросоюзом. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», - сказал Лукашенко, адресуясь к странам ЕС.

Отношения Белоруссии с Литвой и Евросоюзом в целом, испортились после событий лета 2020 года, когда после президентских выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, прозападная белорусская оппозиция устроила акции протеста, переросшие в беспорядки. Прямую поддержку прозападной белорусской оппозиции оказывали власти и спецслужбы Литвы и Польши.

В Литве начали скапливаться тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые требуют убежища в Евросоюзе. Властям Литвы пришлось разворачивать миграционные лагеря, а также укреплять границу с Белоруссией. Так, литовские пограничники начали растягивать колючую проволоку со своей стороны границы. Позднее мигранты со стороны Белоруссии начали проникать и на территорию Польши.