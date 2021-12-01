Варшава, 1 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. 30 ноября Сейм Польши принял поправки к закону «Об охране государственной границы», а вечером закон подписал президент страны Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда

Новые правила дали министру внутренних дел страны право вводить запрет на пребывание граждан и иностранцев в приграничной полосе.

Глава МВД Польши вчера 30 ноября сразу издал такое распоряжение для районов, расположенных вдоль границы с Белоруссией.

Действие документа началось в полночь с 30 ноября на 1 декабря и продлится до 1 марта 2022 года. Закон не распространяется на жителей этой зоны и на работающих в ней.