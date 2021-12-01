Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В Ленинградской области с 1 декабря стартовал традиционный сезон заготовки новогодних елей к Новому году и Рождеству. Любой желающий с этого дня может обратиться в лесничества региона и получить одну новогоднюю ель бесплатно. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ели Дарья Драй © ИА REGNUM

Для того чтобы заготовить елку, в первую очередь, необходимо определиться с лесничеством области, на территории которого планируется заготовка. Как посоветовали в обладминистрации, предварительно, перед его посещением, лучше оформить разрешительные документы — заполнить два экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Напомним, что в день заключения договора необходимо иметь при себе паспорт.

Как и в предыдущие года, остается в силе основное правило — на одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3 метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определён в документах. При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

«В период проведения новогодней кампании сотрудниками лесничеств будет осуществляться усиленное патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации на перевозку новогодних елей», — предупредили в пресс-службе.

За заготовку новогодних деревьев вне границ, отведенных под рубку (даже при наличии договора на заготовку новогодней ели), гражданин может быть привлечён к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ, либо к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 260 УК РФ. Степень ответственности определяется в зависимости от территории, на которой было осуществлено правонарушение, и суммы причинённого ущерба.

Перечень лесничеств с указанием контактной информации, а также правила заготовки новогодних деревьев размещен на сайте комитета про природным ресурсам.

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