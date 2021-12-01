Махачкала, , 16:12 — REGNUM Махачкала станет одним из городов на Северном Кавказе, которые планирует посетить в преддверии Нового года Дед Мороз. Из своей резиденции в Великом Устюге сказочный дед прибудет в Дагестан 23 декабря. На перроне железнодорожного вокзала столицы его будут встречать в 10:00, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Дед Мороз в маске Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жители Дагестана смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, принять участие в представлениях, которые дадут сопровождающие сказочный персонаж артисты, получить новогодний подарок, купить сувениры и сладости, которые везет с собой поезд с Севера, отведать блюда по рецептам Деда Мороза в вагоне-ресторане.

Напомним, поезд Деда Мороза стартует из его вотчины в Великом Устюге 1 декабря, в течение 41 дня его команда посетит 36 городов России, в каждом из которых остановится на несколько часов для создания праздничного настроения детворе и взрослым.

Как отметили в минобре Дагестана, всем участникам старше 18 лет при посещении поезда Деда Мороза необходимо предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.