Брюссель, , 16:12 — REGNUM Власти Польши, Литвы и Латвии могли бы рассматривать заявки на убежище от мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией, по облегченной и сокращенной схеме. Такая инициатива исходит от Еврокомиссии (ЕК), следует из опубликованного 1 декабря заявления ЕК.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Предложения по экстренной поддержке стран, которых коснулся миграционный кризис на границах с Белоруссией, могут быть согласованы странами — членами ЕС. В таком случае эти меры будут действовать шесть месяцев.

В ЕК предложили регистрировать заявки на убежище в течение четырех недель вместо действующих трёх-десяти дней. Процедуру рассмотрения заявки на получение убежища предлагается полностью разрешить на границе, а её срок увеличить до 16 недель.

«Приоритет должен отдаваться запросам от мигрантов с проблемами со здоровьем, а также заявкам от семей и детей», — говорится в документе.

Упростить механизм предлагается и для случаев выдворения с территории ЕС мигрантов, которым отказали в убежище. Институты ЕС могут помогать странам с обработкой заявок и проверкой мигрантов, а также с организацией пребывания людей на границе.

Предложения ЕК должны пройти консультацию в Европарламенте, за них должны проголосовать большинство стран-членов ЕС. В таком случае они начнут действовать после публикации в официальном журнале ЕС.

Читайте также: В Литве выступили за санкции против Минска «без исключений»