Воскресенск, Московская область, 1 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В подмосковном Воскресенске вынесен приговор бывшему мэру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

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Экс-мэр города, директор МКУ и директор управляющей компании признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в период с мая 2016 по май 2017 года обвиняемые, вступив в преступный сговор и используя свое должностное положение, фиктивно трудоустроили в управляющую компанию трёх работников, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность», — рассказали в пресс-службе.

Преступные действия принесли доход в размере более 1 млн рублей.

Суд назначил бывшему мэру Воскресенска наказание в виде четырёх лет лечения свободы в колонии общего режима. Другие фигуранты получили условные сроки. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в СК.