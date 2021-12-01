Хартум, , 15:43 — REGNUM 98 человек получили ранения при разгоне антиправительственной демонстрации в Судане. Об этом 1 декабря сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Центрального комитета врачей Судана.

Протесты в Судане M.Saleh

Напомним, 30 ноября по всей стране прошли масштабные народные выступления. В Хартуме десятки тысяч человек вышли на улицы города, осуждая вмешательство военных в управление страной.

По информации журналистов телеканала, действия полиции и армии при разгоне мирной демонстрации осудил заместитель главы миссии Европейского союза в Судане Даниэль Вайс.

Беспорядки в Судане начались после того, как 25 октября 2021 года в стране произошёл военный переворот. Фактическую власть в стране получил Абдельфаттах Аль-Бурхан, при формальном согласии премьер-министра страны Абдаллы Хамдука.