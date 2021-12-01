Москва, , 15:42 — REGNUM Инфляция будет снижаться во всех странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Инфляция в ближайшие два-три года, скорее всего, снизится, и заметно. Но не благодаря ужесточению политики ЦБ РФ, — сказал Ковригин. — Ключевая ставка почти бесполезна в деле борьбы с инфляцией предложения — а у нас сейчас в большей степени она именно такая. После пандемических запретов восстанавливаются деловая активность. Сыграл свою роль и эффект отложенного спроса. Из-за этого инфляционные показатели увеличились заметно во всем мире. Но эти факторы постепенно тают. И остаётся в основном инфляция предложения, вызванная ограниченностью производства. Отсюда в будущем снижение инфляции во всех странах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с инфляцией в РФ высказались экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин.

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