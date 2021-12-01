Кишинёв, , 15:42 — REGNUM Правительство Молдавии имело возможность найти деньги на то, чтобы не поднимать тарифы на газ для населения до марта 2022 года, несмотря на рост цен на мировом рынке. Об этом в эфире телеканале Primul in Moldova заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что для сохранения тарифа на газ было нужно около 4 млрд леев (около $220 млн). Лидер «социалистов» указал на что были потрачены деньги вместо этого.

«Что делает власть? Они дают 1,6 млрд. леев на непонятный механизм компенсаций, 1,3 млрд. дают на непонятную и незаконную схему через «Энергоком». 300 млн. тратят на закупку газа у Польши и Украины по $1200 [за 1 тыс. кубометров]. То есть они уже потратили 3,3 млрд. А требовалось всего 4 млрд, чтобы сохранить старый тариф», — сказал Додон.

Он отметил, что рост тарифа на газ также повлечёт за собой рост коммунальных услуг, в том числе в детских садах, образовательных учреждениях и больницах. Это увеличит расходы на их содержание. Также, по мнению Додона, у многих людей будут копиться долги.

Напомним, после завершения срока контракта на поставку газа из России в Молдавию новое соглашение было подписано на новых условиях. Вместо $148 за тысячу кубометров цена на газ выросла до $450 в ноябре. С этого месяца в Молдавии для потребителей был поднят в 2,4 раза.

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