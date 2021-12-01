Брюссель, 1 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимо обсудить вопрос о проведении обязательной вакцинации населения. Об этом 1 декабря заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

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Как отметила глава ЕК, несмотря на то, что очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья не могут пройти вакцинацию от COVID-19, большая часть людей способна это сделать.

«Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в коммуне Эйгарден в Норвегии были выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон»