Вильнюс, 1 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Никаких исключений в пакете санкций, который Евросоюз подготовил против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, быть не должно. Об этом 1 декабря заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Глава минобороны напомнил, что в пятом санкционном пакете такие исключения есть по долгосрочным контрактам с ОАО «Беларуськалий», которое является одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений.

«Если мы хотим, чтобы санкции были эффективными, они должны быть всеобъемлющими и не предусматривать исключений», —цитирует ТАСС литовского министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря послы 27 стран — участниц Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против властей Белоруссии. Как уточнил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС, список включает около 25 физических и юридических лиц.

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Ранее прибалтийские страны и Польша потребовали, чтобы ЕС как можно скорее ввёл новые антибелорусские санкции в связи с миграционным кризисом на белорусской границе.