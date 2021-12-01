1 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра иностранных дел Украины по поводу того, что у Москвы якобы есть план нападения на страну, которым она не пользуется.

Елизавета Коробова, , 22:41 — REGNUM Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения России» на Украину «находится на столе» в Москве, но свидетельств о принятии решения о его реализации нет, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 декабря в социальной сети Facebook.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

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«Может, в решении речь идёт о вторжении зелёных человечков с Марса? Просто от Красной планеты до Земли далеко, ещё не долетели», — шутит Elen P.

Многие пользователи не смогли со всей серьёзностью отреагировать на данную новость. Граждане не понимают, как с серьёзным выражением лица можно сочинять столь невероятные истории, да ещё и выкладывать их на официальном сайте МИД Украины.

«Походу, здесь имеет место быть вторжение в мозг данному индивидууму неведомого дебильного разума. О каком там плане он говорит? Ты в Кремле-то когда в последний раз был, шут гороховый?» — обращается Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное заявление звучит, скорее, как шутка, а украинский министр иностранных дел выступает в роли публичного шута.

«Артисты и шуты перебрались с ТВ и со сцены в украинское правительство и продолжают оттуда развлекать народ. Перешли на новый уровень», — считает Светлана В.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба President.gov.ua

Часть людей полагает, что у украинских властей начисто отшибло память, иначе как объяснить то, что они на протяжении семи лет пытались убедить мир в том что российская армия якобы уже напала на Украину.

«А что с памятью у украинских властей случилось? Ведь Россия «напала» на них ещё в 2014 году! Восемь лет одна и та же заезженная пластинка! Так с кем воюет ВСУ на своей территории? Теперь, оказывается, вторжение находится на столе у Путина! А вы сообщили ему об этом? Он хоть знает, что у него на столе? Вам с Киева виднее? Немедленно открыть психиатрички, клиенты созрели!» — пишет Людмила К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские министры взяли стратегию по одурманиванию населения, ведь только воспалённое сознание может воспринимать за чистую монету подобные истории.

«Всё закончится как обычно. Ближе к весне, как потеплеет, раструбят, что силы добра победили силы зла, злой дядька Путин вместе с конно-подводными бурятами шибко испугался, а потому и не напал. А затем опять всё по новой. А для кого это всё делается? Для внутреннего потребителя, конечно, который уже конкретно сошёл с ума и слушает каждый день одну и ту же заезженную пластинку», — указывает Алексей Г.

Украинская артиллерия Mil.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина тем временем активно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, а это значит, России в любом случае придётся помогать жителям Донбасса.

«Мы вот всё смеёмся, а меж тем в Донбассе люди погибают. Киев воюет против мирного населения. Не надо над таким имбецилом смеяться, он для окружающих, на самом деле, очень опасен. Его стоит изолировать», — поделился своим мнением Геннадий П.

Напомним, 30 ноября на сайте украинского МИД появилась информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения России» на Украину «находится на столе» в Москве, но свидетельств о принятии решения о его реализации нет.