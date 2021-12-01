Рига, 1 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Оборот Международного аэропорта«Рига» за девять месяцев2021года составил 19,9млн евро, что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2020года, а убытки предприятия выросли на 12,4% до 10,1млн евро.

Об этом сообщил пресс-релиз предприятия. Подчеркивается, что и оборот, и убытки оказались меньше запланированных.

Снижение объема убытков связано как с получением компенсация за продажу участка недвижимости на сумму 1,9 млн евро, так и соснижением издержек из-за уменьшения объема оказанных услуг.

На деятельность Рижского аэропорта продолжает влиять пандемиякоронавирусаCovid-19. За девять месяцев2021 годав аэропорту обслужено 1,43 млн пассажиров, что на 21% меньше, чем за тот же период 2020 года, а по сравнению с соответствующим периодом 2019 года — на 76% меньше.

Количество полетов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года за девять месяцев уменьшилось на 13%. В сегменте пассажирских перевозок сокращение составило 22%,в то же времягрузовые перевозки и бизнес-рейсы увеличились соответственно на 8% и 19%.

Оборот Рижского аэропорта за девять месяцев 2020 года составляли24 млн евро, аубытки — 8,6 млн евро.