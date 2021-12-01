Киев, 1 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Владимир Зеленский занял предпоследнюю позицию в рейтинге верховных главнокомандующих за историю страны. Это следует из доклада, который 1 декабря опубликовал Киевский международный институт социологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно данным опроса, первое место в нем занимает второй президент Украины Леонид Кучма, которого считают лучшим главнокомандующим Украины 22,8% респондентов. Вторым опрошенные посчитали Петра Порошенко, за которого высказались 21,9% опрошенных. За четвертого украинского президента Виктора Януковича высказались 12,2% опрошенных жителей Украины, он занял в рейтинге третье место.

Четвертым стал первый президент страны Леонид Кравчук (8,5%), пятым — нынешний президент Украины (8,3%) и меньше всего опрошенных (4%) высказались за третьего украинского президента Виктора Ющенко.

Также указывается, что 51,6% отметили, что в случае якобы возможного «вторжения» России Зеленский не будет эффективным верховным главнокомандующим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в конфликте на востоке Украины, остановить его смогут только переговоры между самими украинцами.