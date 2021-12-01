Махачкала, 1 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Суд вынес обвинительный приговор ещё одному участнику нападения на Новолакский район Дагестана в 1999 году — Шамилю Умаханову. Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили 1 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Как установлено следствием и судом, Умаханов входил в банду Шамиля Басаева и Хаттаба. В составе банформирования численностью около 2000 человек обвиняемый вторгся на территорию Дагестана в сентябре 1999 года. Доказано, что Умаханов 5 сентября был в числе активных участников нападения на здание Новолакского районного отделения МВД.

«В Новолакском районе Республики Дагестан были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненные, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица, нанесен значительный ущерб экономике республики», — говорится в сообщении СКР.

По обвинению в участии в банде, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов Умаханов предстал перед судьями Южного окружного военного суда, который приговорил его с учетом частичного сложения ранее назначенного наказания к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.