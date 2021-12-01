Москва, 1 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. На российском рынке недвижимости спрос сдвинулся в сторону малогабаритных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

AlexanderStein Ипотека

«Если в 2019 году средняя площадь купленных в Москве квартир составляла 58−59 кв. м, то в 2021 году она составила 50−52 кв. м. Доля студий в продажах за период 2020—2021 годов возросла с 9,4% до 17,9%. Доля трёхкомнатных квартир за тот же период сократилась с 20,2% до 15,6%. Обновленная программа льготной ипотеки предусматривает кредитный лимит 3 млн рублей (за исключением семейной ипотеки), но на такую сумму можно приобрести только однокомнатную квартиру, да и то не во всех регионах страны, — сказала Степанова. — По опыту прежних лет ипотечные кредиты с таким лимитом составляли менее половины всех ипотечных сделок».

Как полагает Степанова, застройщикам придется вводить дополнительную систему различных скидок, в общей сложности удешевляющих стоимость жилья.

«Некоторые банки уже совместно с партнерами-застройщиками реализуют собственные программы стимулирования спроса за счет специальных ипотечных программ, партнерских акций (в таких случаях при оформлении ипотеки первый платеж вносит сам застройщик, а не покупатель), — сказала Степанова. — В случае падения спроса на ипотеку кредитные организации будут его стимулировать посредством предложения ипотеки без первоначального взноса, тем самым принимая на себя довольно серьезный риск».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РФ почти исчерпала количество потенциальных платежеспособных ипотечных заемщиков уже почти исчерпан.