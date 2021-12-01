Калуга, 1 декабря 2021, 16:04 — REGNUM К 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова выпущена почтовая марка. В этой связи 1 декабря в Калуге состоялось гашение почтовой марки c изображением полководца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФПС Калужской области.
В церемонии гашения приняли участие директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева, заведующий отделом военной истории Калужского объединённого музея-заповедника Юрий Нефедов, член калужского отделения Союза филателистов Михаил Кацман, филателисты и гости почтамта. Дополнительно к выпуску почтовых марок изготовлен штемпель первого дня. Марка номиналом 50 рублей выпущена тиражом 12 тысяч экземпляров. Кроме этого, по заказу Почты России в Калуге при содействии жуковского филиала музея Победы «Музея Г. К. Жукова» выпущены два вида немаркированных почтовых карточек с изображением Георгия Константиновича Жукова.
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