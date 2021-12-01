Москва, 1 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась ситуация, аналогичная той, что была в 2014 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Fishki.net Ипотека

«Сейчас чрезмерно низкие ставки по субсидируемой ипотеке (в том числе семейной ипотеке), сильно оторванные от рыночных ставок, пока продолжают привлекать граждан на ипотечный рынок, — сказала Степанова. — Также развивающаяся ипотека на приобретение земельного участка и строительство дома в ближайшие годы поддержит высокий спрос на данные ипотечные кредиты. Необходимо также отметить, что темпы ввода новых жилых объектов не успевают за ростом спроса на уже построенное жилье во многих регионах России, что также оказывает поддержку остающимся высокими ценам на недвижимость, но при этом снижает ее доступность для покупателей».

По ее словам, ситуация на рынке недвижимости в 2020—2021 году сильно напоминает 2014 год, когда вследствие обесценения рубля многие бросились спасать свои сбережения в квадратном метре, и цены на волне этого вынужденного спроса резко раздулись.

«Затем последовал период спада, и цены снижались в течение трех лет, вернувшись в итоге на уровень 2013 года», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, в каком случае в РФ может обвалиться спрос на ипотеку.