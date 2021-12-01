Москва, 1 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В России спрос на ипотеку может обвалиться лишь при сочетании нескольких факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Merio Ипотека

«Резкий обвал спроса на ипотеку вероятен лишь при сочетании нескольких факторов: продолжения ужесточения монетарной политики и сильного роста ключевой ставки, дальнейшего ужесточения требований регулятора к организациям, которые могут выдавать ипотечные займы, прекращения стимулирования мерами господдержки ипотечного рынка», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская молодежь постепенно меняет свое отношение к ипотеке.