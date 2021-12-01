Москва, 17 июля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Москву прибыли волонтеры из Франции, которые будут работать на памятниках архитектуры в Москве. Международные кампусы реставраторов организованы Волонтерским движением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и французским волонтерским объединением REMART. Волонтёры из Франции и России объединят усилия по приведению в порядок памятников архитектуры — Донского монастыря и Дома Полибина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прибытие волонтеров из Франции осуществляется в рамках ответного визита, после того как волонтеры из России проработали около двух недель в апреле на реставрации исторических памятников во Франции — сообщил руководитель волонтерского движения ВООПиК Павел Шишмарев, — французы уже прибыли в Москву, приступили к работе и пробудут здесь до 28 июля.

Однако официальное открытие международных кампусов состоится 21 июля 2017 года в Доме Палибина. Планируется, что в торжественной церемонии примут участие заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов; председатель Центрального совета ВООПиК Артем Демидов, другие официальные лица и реставраторы.

Волонтёров из Франции ждёт большой фронт работ. Им предстоит заняться «расчисткой и вычинокй» стен двух башен Донского монастыря и приведением в порядок фасада Дома Палибина.

В ходе реставрационных работ, как отметил Павел Шишмарев, каждый волонтер получит возможность расширить свои знания по истории искусств и архитектуре, получить или развить ремесленные навыки, перенять мастерство у профессиональных реставраторов.

Волонтерское движение ВООПИК занимается сохранением и реставрацией объектов культурного наследия. В настоящее время организовано два волонтерских кампуса: при Донском монастыре и в Доме Палибина, где ведутся восстановительные и реставрационные работы. В планах — работы в Иосифо-Волоцком монастыре и Ясной поляне.

Объединение REMPART создано в 1966 году и объединяет на данный момент 170 некоммерческих местных и региональных организаций. Руководствуясь девизом «Миссия — наследие», REMPART придает особое значение вовлеченности и вкладу тысяч добровольцев в дело сохранения наследия.