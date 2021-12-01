Москва, , 15:26 — REGNUM Российская молодежь планомерно, на протяжении последних лет сокращает свою долю в объеме ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека

«Молодежь в РФ традиционно на протяжении последних лет планомерно сокращает свою долю в объеме ипотеки, — сказала Степанова. — Это может быть связано с активным распространением идеи шеринговой экономики (экономики совместного потребления), приверженцами которой являются прежде всего молодые люди. К тому же с развитием удаленной формы трудовой деятельности, занятости на дому, фриланса молодежь всё меньше хочет быть привязана к одному месту жительства, что также не способствует распространению ипотеки среди молодых людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прогнозы о том, что в РФ может резко обрушиться спрос на ипотеку, назвали обоснованными.

Читайте ранее в этом сюжете: Резкое обрушение в РФ спроса на ипотеку сочли вполне реальным