Москва, , 15:26 — REGNUM Европейские страны отобрали уже более 18% запасов газа, закачанного в подземные хранилища летом, при этом запасы в ПХГ Украины приближаются к отметке начала закачки. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Газпрома.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По данным Gas Infrastructure Europe на 29 ноября, объем активного газа в европейских подземных хранилищах уменьшился на 23,4% (на 20,8 млрд кубометров) в отношении прошлогоднего уровня. От объема газа, закачанного в летний период, отобрано уже более 18%», — сообщили в пресс-службе.

В Газпроме добавили, что 16−18 ноября и 23−25 ноября были зарегистрированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений.

Также указывается, что российская госкорпорация в рамках утвержденного плана продолжает закачку собственного газа в пять европейских хранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз столкнулся с существенным ростом цен на энергоносители. Если в начале августа средняя цена на газ в ЕС составляла порядка $500 за тысячу кубометров, то к началу октября она поднялась уже до $1900. Цены на электроэнергию для жителей стран ЕС в итоге существенно выросли.