Ташкент, , 15:26 — REGNUM В банковскую систему Узбекистана входит 33 банка, включая 12 банков с госдолей, а также 15 частных и пять иностранных банков. Об этом сообщил заместитель Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев журналистам.

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«На 1 ноября активы банков составляют 39 миллиардов долларов, при этом 82% приходится на государственные банки», — сказал Турдалиев, слова которого приводит Газета.уз.

Чиновник сообщил, что обязательства банков достигли 33 миллиардов долларов, из которых 40% — депозиты.

По его словам, совокупный капитал банков находится на уровне 6,2 миллиардов долларов, из них 81% — капитал госбанков.

«Что касается финансовой устойчивости банков, то за прошедший период текущего года рост активов, взвешенных по риску, составил 21% — с 317 до 383 триллионов сумов (один доллар — 10 800 сумов), совокупного капитала на 14% — до 66 триллионов сумов. Показатель достаточности капитала снизился на 1,2% — до 17,2%, который соответствует минимальным требованиям», — заявил Аброрхужа Турдалиев.

При этом буфер капитала, отметил он, составляет 1,5 миллиардов долларов, что позволяет покрывать чистый NPL (проблемные кредиты) в 1,6 раза или создать дополнительные резервы в объёме 5% кредитного портфеля.