Москва, , 15:25 — REGNUM В связи с инфляцией стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в России государство ежегодно проводит индексация пенсий и других социальных выплат своим гражданам. В 2022 году запланирована очередная индексация пенсий и средства на это имеются, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022−2024 годы была заложена индексация пенсий выше базового уровня инфляции, установленного Банком России в начале года в 4% годовых, на уровне в 4,4% годовых.

Однако с учетом реалий сегодняшнего дня, когда уровень предлагаемой индексации не покрывает разогнавшейся до 8% годовых инфляции, ко второму чтению депутаты предложили уменьшить бюджетные ассигнования ПФР на строительство новых зданий, чтобы направить сэкономленные дополнительные средства на индексацию пенсионных выплат.

В результате принятого решения капитальные вложения ПФР в 2022—2024 гг. были уменьшены и пополнили ресурсы, направляемые на индексацию пенсий. С учетом изысканных дополнительных источников, индексация пенсий, внесенная в утверждаемые документы, составила 5,9% годовых.

Затем, следуя жесткой процедуре и временным срокам утверждения проекта государственного бюджета, Государственная дума утвердила проект бюджета на 2022−2024 гг.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году таким образом составил 18 521 рублей. Однако учитывая, что задача индексации пенсий к уровню инфляции в рамках принятого бюджета страны на 2022−2024 гг. не решена, в 2022 году пенсии могут быть проиндексированы дополнительно.

Вопрос состоит в поиске дополнительных источников такой индексации. Вариантов здесь несколько: высокие цены на нефть и энергоносители, благоприятная конъюктура внешних рынков для сырьевых и не сырьевых товаров и другие источники отчислений в бюджет, который на 2022 год запланирован профицитным в размере 1,32 трлн рублей.

По данным Счетной палаты в России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 млн пенсионеров, из них 8,6 млн продолжали работать. Таким образом, в индексации пенсий нуждаются 34 млн человек.

Для проведения индексации пенсий на уровень выше инфляции необходима сумма порядка 20 млрд рублей ежемесячно или 240 млрд рублей в годовом исчислении, которую можно изыскать в профицитном бюджете на 2022 год. Форму воплощения дополнительной индексации пенсий определит правительство РФ», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин попросил правительство в 2022 году проиндексировать пенсионные выплаты на уровень выше инфляционных показателей.

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