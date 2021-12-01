Москва, 1 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В связи с инфляцией стоимости продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в России государство ежегодно проводит индексация пенсий и других социальных выплат своим гражданам. В 2022 году запланирована очередная индексация пенсий и средства на это имеются, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022−2024 годы была заложена индексация пенсий выше базового уровня инфляции, установленного Банком России в начале года в 4% годовых, на уровне в 4,4% годовых.

Однако с учетом реалий сегодняшнего дня, когда уровень предлагаемой индексации не покрывает разогнавшейся до 8% годовых инфляции, ко второму чтению депутаты предложили уменьшить бюджетные ассигнования ПФР на строительство новых зданий, чтобы направить сэкономленные дополнительные средства на индексацию пенсионных выплат.

В результате принятого решения капитальные вложения ПФР в 2022—2024 гг. были уменьшены и пополнили ресурсы, направляемые на индексацию пенсий. С учетом изысканных дополнительных источников, индексация пенсий, внесенная в утверждаемые документы, составила 5,9% годовых.

Затем, следуя жесткой процедуре и временным срокам утверждения проекта государственного бюджета, Государственная дума утвердила проект бюджета на 2022−2024 гг.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году таким образом составил 18 521 рублей. Однако учитывая, что задача индексации пенсий к уровню инфляции в рамках принятого бюджета страны на 2022−2024 гг. не решена, в 2022 году пенсии могут быть проиндексированы дополнительно.

Вопрос состоит в поиске дополнительных источников такой индексации. Вариантов здесь несколько: высокие цены на нефть и энергоносители, благоприятная конъюктура внешних рынков для сырьевых и не сырьевых товаров и другие источники отчислений в бюджет, который на 2022 год запланирован профицитным в размере 1,32 трлн рублей.

По данным Счетной палаты в России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 млн пенсионеров, из них 8,6 млн продолжали работать. Таким образом, в индексации пенсий нуждаются 34 млн человек.

Для проведения индексации пенсий на уровень выше инфляции необходима сумма порядка 20 млрд рублей ежемесячно или 240 млрд рублей в годовом исчислении, которую можно изыскать в профицитном бюджете на 2022 год. Форму воплощения дополнительной индексации пенсий определит правительство РФ», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин попросил правительство в 2022 году проиндексировать пенсионные выплаты на уровень выше инфляционных показателей.

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