Ереван, , 15:26 — REGNUM Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев встретятся 1 декабря в Москве для переговоров по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций региона. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе вице-премьера Армении.

Мгер Григорян B24.am

В Москве состоится заседание рабочей группы по разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций региона, для участия в нём Мгер Григорян отправился в РФ, сообщили в пресс-службе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября на трёхсторонней встрече в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана приступить к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Он сообщил также, что армянская сторона заинтересована в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

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