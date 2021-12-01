Баку, , 15:26 — REGNUM В Баку 1 декабря прошла церемония прощания с погибшими в крушении вертолёта Погранслужбы Азербайджана. Об этом сообщает агентство Report.

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«Сегодня же я преисполнен чувства гордости. Это нужно просто почувствовать. Мой ребенок стал шехидом», — сказал Алихан Алиев, отец погибшего капитана Хайяма Алиева на прощании.

Похороны прошли на второй Аллее шехидов. На церемонии присутствовали члены семей погибших, военнослужащие, представители Погранслужбы, официальные лица государства и представители общественности.

Напомним крушение вертолёта в Азербайджане произошло днём 30 ноября. Это случилось во время учебных полётов с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики. В результате аварии погибли 14 человек, двое получили ранения.

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