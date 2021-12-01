Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Укладку асфальта поверх снега, которую заметили петербуржцы, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга объяснил окончанием сроков сдачи работ. Об этом сообщает 1 декабря интернет-издание 78.ru.

Укладка асфальта Alexis

Прохожие заметили, как у станции метро «Проспект Большевиков» рабочие укладывают асфальт прямо в снег. Один из очевидцев запечатлел процесс, в ходе которого не соблюдаются нормы работы с дорожным покрытием. Фото опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

По информации 78.ru, реагируя на это, в КРТИ сообщили, что рабочие не успели уложить асфальт в установленный срок. Последний день должен был быть 30 ноября. Из-за выпавших осадков работа асфальтоукладчиков осложнилась. Чтобы обеспечить дорогу безопасным и готовым к эксплуатации покрытием, было принято решение завершить работу таким вот образом.

Напомним, что за прошлые сутки в Санкт-Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Уровень выпавшего снега в городе оценили порядка 15−20 сантиметров.

Читайте ранее в этом сюжете: 832 млн рублей в асфальт: в Петербурге отремонтируют дороги новым методом