Никосия, 1 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Рэпер Алексей Узенюк (известен как Элджей) получает гражданство Кипра. Об этом 1 декабря пишет Peopletalk, ссылаясь на свой источник

Okras Рэпер Элджей

Инсайдер издания заметил рэпера, входящего в центр иммиграции. Как отмечает СМИ, в это время на Кипре вместе с Элджеем отдыхала его бывшая супруга, блогер Настя Ивлеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении лейбла Rhymes Music поступил протокол о пропаганде наркотиков. Причиной стали выпущенные компанией клипы на песни «Виски на завтрак» рэпера Моргенштерна и Hello Kitty его коллеги Элджея.