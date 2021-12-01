Тула, , 15:24 — REGNUM В Тульской области в рамках реализации национального проекта «Экология» ведётся работа по совершенствованию обращения с твёрдыми коммунальными отходами. О ходе реализации нацпроектов журналистам рассказал 1 декабря министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Всего в регионе сегодня в рамках нацпроекта «Экология» ведется реализация проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов Управление пресс-службы правительства Тульской области

Глава министерства напомнил, что вопрос экологии обсуждался на встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым как наиболее важный для региона.

Как отметил Юрий Трофимов, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» федеральным центром Тульской области выделено более 5 млн рублей на закупку 456 специализированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В настоящее время составлен перечень контейнерных площадок, на которых будут установлены контейнеры для раздельного накопления отходов на первом этапе.

Также в Тверской области вводятся в эксплуатацию современные объекты по обращению с ТКО, позволяющие увеличить долю извлекаемых вторичных материальных ресурсов и сократить объем отходов для захоронения. Один такой объект действует в Дубне, введены в эксплуатацию современный полигон и сортировочная станция в Туле. Также в Туле строится комплекс переработки отходов мощностью до 580 тыс. т/год, его планируют ввести в строй к 2023 году. Индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения ТКО мощностью 300 тыс. т/год планируется запустить в Узловском районе — на смену пока действующему полигону, который будет окончательно закрыт в начале 2022 года.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» (объем финансирования составил около 131 млн рублей) рекультивирована свалка ТКО в Кимовском районе площадью 11 га. Ликвидация свалок включена в Программу социально-экономического развития региона до 2026 года. Всего за последние годы из 33 ликвидировано 23 свалки на общей площади 60 га.

Юрий Трофимов назвал в числе первоочередных задач закрытие и последующую рекультивацию полигонов в Туле и Узловском районе, а также в Алексине.

Отдельное направление в рамках нацпроекта — расчистка рек. В 2021 году в Тульской области завершены работы на участках одних из основных водных артерий региона: реки Оки в Белеве (2,5 км) и реки Упы в Одоеве (2 км), начатые в 2020 году. Субвенции из федерального бюджета составили 73,8 млн рублей. Также начаты работы по расчистке рек Дон, Скнига и Шиворонь. Из федерального бюджета на эти цели выделено 43,3 млн рублей.

В рамках проекта «Сохранение лесов» Тульская область досрочно выполнила задачу, поставленную к 2024 году, по обеспечению 100-процентного баланса выбытия и воспроизводства лесных ресурсов. Сегодня лесничества оснащаются новой техникой и оборудованием для лесовосстановления и пожарной охраны лесов.

В рамках национального проекта «Экология» министерство активно взаимодействует с крупными предприятиями региона по вопросам обеспечения экологической безопасности. В 2020 году выполнена экологическая модернизация производств на общую сумму 2,4 млрд рублей. До 2024 года 40 предприятий региона запланировали мероприятия на общую сумму 10,5 млрд рублей. По поручению губернатора особое внимание уделено системам пылеподавления на производственных площадках ПАО «Косогорский металлургический завод». В 2020 году выполнены работы по установке системы пылеподавления на рудном дворе доменного цеха, в 2021 году такая система появится и на участке производства щебня. ПАО «Тулачермет» предусмотрел возможность ускорения работ по ликвидации золо‑ и шламонакопителей на 2 года, запланированный срок завершения скорректирован с 2026 на 2024 год. Отметим, что по итогам встречи Алексея Дюмина и министра природных ресурсов РФ Александра Козлова с руководством крупных промышленных предприятий области достигнуты решения о расширении перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ, разработке дорожной карты по оснащению стационарных источников выбросов автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов, создании территориальной системы мониторинга за состоянием окружающей среды.